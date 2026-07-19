Dua Pekan Buron, Pelaku Penusukan 8 Kali di Kedoya Jakbar Ditangkap Polisi

JawaPos.com - Pelarian pelaku penusukan berinisial SE alias MBOT di wilayah Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, resmi berakhir. Setelah sempat menghilang selama dua minggu pasca-kejadian, pria tersebut akhirnya diringkus oleh Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk di kediamannya tanpa perlawanan. Insiden berdarah ini diketahui dipicu oleh kesalahpahaman yang berujung pada rasa cemburu.

Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat Kompol Nur Aqsha Ferdianto menuturkam, perselisihan tersebut bermula dari dugaan penyebaran video di media sosial Instagram. Korban merasa tidak terima karena mencurigai pelaku telah menyebarkan video kekasihnya.

"Motif pelaku berawal dari kesalahpahaman. Korban merasa tidak terima dan cemburu karena mengira pelaku telah menyebarkan video pacar korban berinisial GI melalui media sosial Instagram. Perselisihan tersebut kemudian berujung pada aksi kekerasan," ujar Kompol Nur Aqsha Ferdianto, Minggu (18/7).

Kronologi Duel Berdarah di Depan Rumah Peristiwa kekerasan ini terjadi pada Rabu (1/7) lalu sekitar pukul 18.15 WIB. Awalnya, pelaku mendatangi kediaman korban dengan maksud untuk menemui salah seorang rekannya.

Karena orang yang dicari tidak berada di tempat, pelaku memilih bertamu dan berbincang dengan sejumlah warga di depan rumah tersebut. Namun sekitar 15 menit berselang, korban mendadak keluar rumah dalam kondisi emosi dan langsung melabrak pelaku.

Cekcok mulut tidak terhindarkan hingga korban memukul pelaku. Keduanya kemudian terlibat perkelahian sengit hingga terjatuh di dekat pot bunga yang ada di lokasi kejadian.

Tusuk Korban Delapan Kali Menggunakan Besi Saat pergulatan terjadi, tangan pelaku secara tidak sengaja meraih sepotong besi yang tergeletak di sekitar lokasi. Besi tersebut kemudian digunakan pelaku untuk menyerang balik dan menusuk korban berkali-kali.

"Besi tersebut kemudian digunakan pelaku untuk menusuk korban sebanyak delapan kali hingga korban mengalami luka-luka," jelas Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk, AKP Ganda Sibarani.