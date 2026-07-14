Modus Licik Pasutri di Kedoya: Pura-Pura Bertamu, Mobil Korban Raib Saat Diajak Makan Bareng

JawaPos.com - Ruang pelayanan Polsek Kebon Jeruk seketika pecah oleh tangis histeris seorang perempuan pada Jumat (10/7) malam. Korban yang panik mendatangi kantor polisi setelah menyadari mobil Toyota Calya kesayangannya raib digondol maling.

Namun, kesedihan mendalam itu segera berubah menjadi haru. Hanya dalam waktu kurang dari satu jam, jajaran Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk meringkus pelaku sekaligus mengamankan kembali kendaraan korban yang sempat dibawa kabur.

Pengungkapan kilat ini dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim AKP Ganda Jaya bersama Panit Reskrim IPDA Tulus Dwi Widodo. Setelah menerima laporan, tim langsung bergerak cepat melakukan olah TKP, mengumpulkan saksi, dan mendalami rekaman CCTV.

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Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat Kompol Nur Aqsha Ferdianto mengungkapkan, aksi pencurian ini ternyata didalangi oleh pasangan suami istri berinisial AR alias AN dan AA alias TA. Aksi tersebut terbilang nekat karena direncanakan secara matang saat bertamu.

Peristiwa bermula ketika pelaku TA berkunjung ke rumah korban di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk. Saat korban lengah mengambil tisu di dalam mobil, TA diam-diam mengintai tempat penyimpanan kunci kendaraan tersebut.

"Ketika korban lengah, pelaku mengambil kunci tersebut dan menyembunyikannya sebelum menghubungi suaminya agar mengambil kunci yang telah diletakkan di dashboard sepeda motor," ujar Kompol Nur Aqsha Ferdianto, Senin (13/7).

Untuk memuluskan rencana dan mengelabui korban, TA bahkan sengaja mengajak korban beserta anaknya untuk makan di sebuah restoran cepat saji. Di saat korban sedang berada di luar rumah itulah, suami pelaku langsung mengeksekusi dan membawa kabur mobil korban. Korban baru menyadari kendaraannya hilang setelah selesai makan dan langsung melaporkan kejadian tersebut.

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