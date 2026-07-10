Kolaborasi dengan Pemda, Pendekar 08 Beri Khitanan Massal Gratis untuk Anak-Anak di Tangsel

JawaPos.com - Pemerintah bergotong royong memberikan layanan kesehatan untuk anak-anak Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 80 anak di Tangsel mendapat khitanan gratis di Serpong pada Kamis (9/7). Tepatnya di Gedung UPTD Latihan Kerja Disnakertrans Provinsi Banten.

Khitanan gratis itu merupakan Bakti Sosial Khitanan Massal yang dilakukan oleh Pendekar 08 bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan. Mereka melibatkan tenaga kesehatan dan berbagai mitra.

Bakti Sosial Khitanan Massal itu dibuka langsung oleh Ketua Pembina Pendekar 08, M. Qodari. Dia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan bakti sosial tersebut.

Dia mengatakan, khitanan massal gratis tidak tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang membutuhkan. Melalui layanan khitanan massal, masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus memikirkan biaya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para peserta dan keluarga mereka.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan berbagai mitra menjadi kunci terlaksananya kegiatan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Umum Pendekar 08 Ancilla Yanny Irmella yang juga hadir dalam mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat melalui aksi sosial yang memberikan dampak langsung.

"Pendekar 08 percaya bahwa pengabdian terbaik adalah yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui khitanan massal ini kami ingin membantu para orang tua, sekaligus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang layak sebagai bekal tumbuh menjadi generasi yang sehat dan percaya diri," ujar Ancilla.

Dia menilai pembangunan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan anak menjadi investasi jangka panjang yang harus diwujudkan melalui kerja sama berbagai pihak.