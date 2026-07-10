Polisi Selidiki Penyebab Innova Tabrak 2 Pemotor di Tangsel, Benarkah Balapan?

JawaPos.com - Teka-teki di balik kecelakaan maut yang menewaskan dua orang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), kini tengah diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Insiden tragis yang melibatkan satu unit mobil Toyota Innova tersebut terjadi pada Rabu (8/7) dan sempat terekam hingga viral di media sosial.

Kanit Gakkum Lantas Polres Tangerang Selatan, Ipda Dimas Darmawan, membenarkan adanya peristiwa mematikan yang merenggut dua nyawa sekaligus tersebut.

"Benar, ada dua korban meninggal dunia," ujar Dimas, Jumat (10/7).

Detik-detik Kecelakaan Viral di Media Sosial

Peristiwa mencekam ini mendadak jadi sorotan publik setelah rekaman videonya diunggah oleh akun Instagram @yaampun.jkt. Dalam video yang beredar, terlihat jelas detik-detik saat pengendara motor yang sedang berboncengan dihantam oleh mobil Innova.

Saking kerasnya benturan, kedua korban langsung terpental di lokasi kejadian. Mobil Innova tersebut bahkan dilaporkan sampai hilang kendali dan menyebrang ke sisi jalan yang berlawanan.

Polisi Dalami Dugaan Balapan dan Kondisi Pengemudi

Pihak kepolisian sejauh ini belum bisa menyimpulkan penyebab pasti maupun status pekerjaan dari kedua korban. Dugaan liar yang beredar di masyarakat mengenai adanya aksi balapan pun masih dalam tahap pembuktian.

"Untuk kronologi apakah sedang balapan dan lain-lain, masih kami selidiki lebih lanjut. Kami masih meminta keterangan saksi TKP untuk bisa memastikan kejadian tersebut," ungkap Dimas.