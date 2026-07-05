4 Remaja di Cengkareng Bawa Celurit hingga Kembang Api Untuk Tawuran, Diciduk Polisi

JawaPos.com - Kawasan Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat mendadak mencekam pada Sabtu (4/7) dini hari.

Pasukan gabungan kepolisian memergoki sekelompok pemuda yang tawuran di tengah pemukiman warga. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan.

Tim Patroli Perintis Presisi (TPPP) Sat Samapta Polres Metro Jakarta Barat bersama Personel Patra Brimob Polda Metro Jaya berupaya meredam situasi sebelum jatuh korban jiwa.

Empat remaja yang diduga kuat sebagai motor penggerak aksi tersebut langsung diringkus di lokasi kejadian sekitar pukul 03.30 WIB.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Dr. Eko Adi Setiawan, mengungkapkan bahwa operasi kilat ini bermula dari patroli rutin wilayah yang dipimpin oleh Ipda Puji Margono bersama personel Patra Yon A Brimob PMJ.

"Sekitar pukul 03.00 WIB, petugas menerima informasi krusial dari warga mengenai adanya kerumunan pemuda yang mencurigakan. Mereka dilaporkan berkumpul sambil menenteng senjata tajam," ujar Kompol Eko, Minggu (5/7).

Menanggapi alarm bahaya tersebut, petugas bergerak taktis menuju titik lokasi. Setibanya di kawasan Pesakih, polisi mendapati bentrokan antar-kelompok sudah pecah.

Melihat kedatangan polisi, para pelaku langsung kocar-kacir. Petugas di lapangan dengan sigap melakukan pembubaran dan memburu para remaja yang mencoba meloloskan diri ke gang-gang sempit.

Sita Celurit dan Kembang Api Dari hasil pengejaran tersebut, polisi berhasil mengamankan empat remaja pria yang masing-masing berinisial R.A., F.F., A.K., dan R.S.G.