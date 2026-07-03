Polda Metro Sebut Kondisi Fisik dan Mental Korban Penyekapan Membaik

Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Kombes Pol dr. Martinus Ginting (kiri) saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/7/2026). (ANTARA/Ilham Kausar)
JawaPos.com - Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya memastikan kondisi fisik dan mental tiga korban penyekapan di Jakarta Pusat, telah berangsur membaik setelah mendapat penanganan medis.
Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Kombes Pol dr. Martinus Ginting menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menerapkan prosedur tetap (protap) yang komprehensif untuk menangani korban kekerasan, baik yang mengalami trauma fisik maupun verbal.
"Untuk penanganan ketiga korban, Polda Metro Jaya sudah punya protap untuk korban-korban kekerasan, baik fisik maupun verbal. Tim kami sudah bergerak dan berkoordinasi langsung dengan penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/7).
Menurutnya, fokus utama penanganan saat ini adalah memulihkan kesehatan fisik dan mengatasi gangguan kecemasan yang dialami para korban.
Martinus menyebut hal tersebut krusial dilakukan agar para korban dapat memberikan keterangan dengan tuntas kepada penyidik tanpa bayang-bayang ketakutan.
"Bisa kita bayangkan ketika seseorang mengalami trauma dan penekanan, itu bisa memicu gangguan kecemasan. Jadi, itu harus kita perbaiki dulu sehingga nanti saat ditanya oleh teman-teman penyidik, korban bisa menyampaikannya dengan tuntas," jelasnya.
Biddokkes menyatakan, jika rasa cemas dan takut belum sepenuhnya pulih, korban tidak akan bisa mengungkapkan seluruh kronologi kejadian secara saksama.
Terkait kondisi medis terkini, Martinus mengungkapkan bahwa kesehatan umum ketiga korban sudah cukup membaik. Meski sempat ada keluhan ringan seperti pusing dan nyeri akibat trauma saat kejadian, gejala tersebut sudah berhasil diatasi dengan pemberian obat-obatan ringan.
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