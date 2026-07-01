Kepengurusan Sixerhood 2026-2029 Terbentuk, Alumni SMAN 6 Jakarta Siapkan Program Kolaboratif

JawaPos.com - Di tengah meningkatnya peran jejaring alumni dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan, kolaborasi lintas generasi menjadi salah satu modal penting untuk menghadirkan kontribusi yang berkelanjutan.

Dengan semangat tersebut, organisasi alumni pun mulai menyusun berbagai program yang melibatkan lebih banyak anggotanya demi memberikan manfaat bagi sekolah, siswa, hingga masyarakat.

"Kami ingin menghidupkan kembali semangat School of Champions," ujar Ketua Umum Sixerhood periode 2026-2029 Alexandra Askandar dalam acara inaugurasi kepengurusan di Jakarta Pusat. Menurutnya, kekuatan alumni dapat menjadi salah satu pendorong bagi kemajuan sekolah, civitas akademika, dan para siswa melalui kolaborasi yang lebih erat.

Alexandra yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BNI mengatakan, kepengurusan baru telah mengidentifikasi sejumlah fokus kerja selama periode 2026-2029. Salah satunya ialah membangun ekosistem alumni yang solid, inklusif, serta mampu mendorong lahirnya berbagai inovasi program.

Melalui berbagai program tersebut, Sixerhood berharap para alumni dapat semakin terhubung dan berkolaborasi dalam mendukung pengembangan almamater. Organisasi ini juga menargetkan perannya sebagai mitra strategis untuk mengembalikan SMAN 6 Jakarta sebagai School of Champions.

Dalam inaugurasi tersebut, Sixerhood turut memperkenalkan susunan Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat yang diisi sejumlah alumni dari berbagai angkatan. Ketua Dewan Pengawas dijabat Rano Karno, didampingi Teuku Riefky Harsya dan Mayjen TNI Rionardo sebagai anggota.

Sementara itu, jajaran Dewan Penasihat dipimpin A. Siddik Badruddin dengan anggota antara lain Denny Malik, Prof. Hikmahanto Juwana, Shinta Omar Anwar, Dede Yusuf Macan Effendi, Arief Kusuma Rachmat Husen, Rino Santodiono Donosepoetro, dan Rakhmadi A. Kusumo.

Partisipasi alumni lintas generasi tersebut diharapkan mampu memperluas kolaborasi organisasi. "Saat ini Sixerhood juga menaungi berbagai komunitas yang bergerak di bidang kerohanian, olahraga, budaya, hingga hobi sebagai ruang interaksi sesuai minat para alumni," urainya.