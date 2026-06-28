Majikan Sekap Pekerja di Senen Jakpus Meski Sudah Bayar Rp 50 Juta, Digerebek Polisi

JawaPos.com - Kasus penyekapan sadis menimpa tiga pekerja percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat.

Selama hampir tiga pekan, ketiganya disekap dengan kondisi kaki diborgol dan diikat rantai besi usai dituduh mencuri.

Meski pihak keluarga sudah mengirimkan uang tebusan sebesar Rp 50 juta yang diminta pelaku, para korban tetap tidak dilepaskan.

Kasus ini akhirnya terbongkar setelah polisi menggerebek lokasi kejadian dan membebaskan korban.

Berawal dari Tuduhan Mencuri Pelat Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro mengungkapkan bahwa aksi penyekapan ini menimpa tiga pemuda berinisial TS, 24, MRJ, 20, dan AS, 19.

Insiden bermula ketika salah satu korban, TS, dituduh mencuri pelat cetak di tempatnya bekerja.

Di bawah tekanan, TS disebut-sebut menyeret dua rekannya yang lain. Pihak manajemen perusahaan kemudian mengambil tindakan sendiri dengan menyekap ketiganya di dalam area percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Bungur.

Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi pada Jumat, 26 Juni 2026. Kondisi para korban saat ditemukan sangat memprihatinkan.

"Pada saat petugas yang mendatangi lokasi menemukan tiga korban dalam kondisi kaki diborgol dan diikat menggunakan tali baja serta rantai besi," ujar Kompol Widodo Saputro dikutip Minggu (28/6).

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