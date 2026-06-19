Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Demo di 5 Titik Hari Ini, Polda Metro Jaya Kerahkan 4.263 Personel Gabungan

JawaPos.com - Sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil akan berdemo di Jakarta hari ini (19/6). Beberapa titik menjadi lokasi aksi. Mulai Gedung DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tugu Tani, Kementerian Keuangan, sampai Kawasan Monumen Nasional (Monas). Polda Metro Jaya mengerahkan 4.263 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi tersebut.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Iptu Erlyn Sumantri menyampaikan bahwa personel yang terlibat dalam pengamanan aksi demo hari ini terdiri atas petugas dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus, dan personel polsek di sekitar lokasi aksi. Dia memastikan, fokus pengamanan adalah pelayanan aksi massa.

”Pelayanan aksi unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat sebanyak 4.263 personel gabungan,” kata dia dalam keterangan resmi hari ini.

Beberapa elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang berdemo di 5 titik berbeda itu terdiri atas Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia yang memulai aksi demo di Kawasan Monas, Gambir. Kemudian Mahasiswa Universitas Trisakti yang akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, dan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia.

Selain itu, massa Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara juga akan berdemo di Tugu Tani dan Kementerian Keuangan. Aksi demo dijadwalkan berlangsung mulai siang nanti. Berbagai tuntutan di bawah oleh massa aksi. Diantaranya adalah perbaikan kondisi ekonomi nasional serta sorotan terhadap sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

”Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya,” ucap Erlyn.

Kepada seluruh massa aksi, aparat kepolisian mengingatkan agar tuntutan disampaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai orasi disampaikan untuk memicu provokasi yang berujung tindakan anarkis. Apalagi sampai merusak fasilitas umum. Dia berharap aksi demo hari ini berjalan aman dan lancar.