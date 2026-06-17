Nama Kampus Dicatut? UNJ, UNAS hingga UBSI Kompak Bantah Keterlibatan di BEM Bersatu

Gabungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), dan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menggelar aksi demo di Gedung DPR/MPR RI, tepatnya di Gerbang Pancasila, pada Senin (15/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aliansi mahasiswa, BEM Bersatu muncul di permukaan publik di tengah eskalasi demonstrasi yang meningkat di kalangan mahasiswa. Namun, BEM Bersatu datang dengan narasi berbeda.
BEM Bersatu mengklaim bahwa pergerakan mahasiswa saat ini mulai kehilangan arah, minim kajian, lemahnya substansi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Bahkan, mereka menyatakan penolakan mahasiswa ditunggangi politik praktis.
Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6).
Tak lama berselang, muncul gelombang klarifikasi-klarifikasi oleh berbagai Universitas yang namanya dicatut oleh BEM Bersatu, berikut di antaranya!
Menariknya, terdapat salah satu mahasiswa yang mengklaim dirinya perwakilan dari BEM Fakultas Teknik Universitas Bina Sarana Informatika (FTI UBSI). Melihat hal ini, FTI UBSI mengklarifikasi bahwa Ahmad bukan perwakilan resmi dari mereka.
Hal ini terlihat pada akun Instagram, @bemftiubsi, bahwa mereka mengungkap bahwa organisasi mereka sama sekali tak terlibat dalam kegiatan BEM Bersatu.
Bahkan, BEM FTI UBSI juga mengungkap bahwa pihaknya tidak pernah menghadiri konferensi pers tersebut, termasuk mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi..
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