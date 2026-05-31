Pernikahan Impian Hancur! WO Marwah di Jaktim Tipu 58 Pasangan, Kerugian Tembus Rp 2,6 Miliar

JawaPos.com - Aksi penipuan Wedding Organizer (WO) bodong terjadi Jakarta Timur. Sebanyak 58 pasangan calon pengantin harus menelan pil pahit setelah uang pernikahan mereka yang bernilai miliaran rupiah raib dibawa kabur oleh pengelola WO Marwah.

Saat ini, pasangan suami istri (pasutri) yang menjadi otak kriminal di balik WO tersebut telah diringkus pihak kepolisian. Polres Metro Jakarta Timur bergerak cepat setelah menerima rentetan laporan dari para korban yang hancur rencana pernikahannya.

Korban Tembus 58 Pasangan, Kerugian Sementara Rp 2,6 Miliar Skala penipuan WO Marwah ini tergolong masif. Berdasarkan penyelidikan polisi, jumlah korban diprediksi akan terus bertambah karena posko pengaduan masih dibuka.

Dampak psikologis dan material yang dialami para korban sangat besar. Banyak dari mereka yang terancam gagal bersanding di pelaminan karena modal nikah mereka ludes tanpa sisa.

"Berdasarkan data sementara hasil pendataan dan laporan yang diterima, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, 2 pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan, sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal dalam unggahan media sosialnya dikutip Minggu (31/5).

Hingga kini, pihak penyidik masih mengaudit aliran dana dari total puluhan korban yang sudah resmi terdata. Angka kerugian yang terkumpul dari sebagian korban saja sudah menyentuh jumlah yang sangat fantastis.

"Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp 2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung," lanjutnya.

Dalang WO Marwah Berhasil Ditangkap Polisi Aparat kepolisian langsung bergerak melakukan penangkapan setelah mengantongi bukti-bukti kuat. Pelaku utama yang mengelola WO Marwah di kawasan Jakarta Timur tersebut ternyata adalah sepasang suami istri berinisial RM dan ER.

"(Keduanya) Sudah tersangka," terang Alfian.