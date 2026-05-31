Teror Pocong Merebak di Berbagai Daerah: Ancaman Baru atau Tren Tiru-tiru?

Warga Tapos, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini digegerkan oleh isu "teror pocong" yang viral di media sosial. (Dok warga Depok)
JawaPos.com - Isu teror pocong yang merebak di berbagai daerah, memicu ketakutan kolektif. Narasi tentang sosok berbalut kain putih membawa senjata tajam pada malam hari menambah kesan mencekam di masyarakat.
Namun, temuan polisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda. Di beberapa daerah di Jawa Timur, teror pocong ternyata hanya ulah segelintir anak muda yang membuat konten untuk media sosial.
Mereka mengaku tak berniat meneror, apalagi tindak kriminal. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah teror pocong merupakan ancaman baru yang perlu diwaspadai tau sekadar tren tiru-tiru (imitasi) media sosial?
Baca Juga:Ramalan Zodiak Gemini Besok, Senin 1 Juni 2026: Peluang Baru Datang dari Komunikasi, tetapi Emosi Perlu Dikendalikan
Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Prof. Bagong Suyanto, mengatakan fenomena teror pocong dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni sebagai modus kejahatan dan aksi iseng anak muda mencari hiburan.
"Tetapi apapun motifnya, memang sosok pocong ini memiliki akar kultural yang kuat di masyarakat Indonesia, sehingga menjadi sesuatu yang menarik," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (29/5).
Perubahan Cara Anak Muda Memandang Dunia Mistis
Secara khusus, Prof. Bagong menyoroti adanya perubahan cara generasi muda memaknai dunia mistis. Perubahan itu terlihat dari minat remaja terhadap film-film horor dibanding genre lainnya.
"Ini kelihatan dari film-film populer yang ditonton anak muda sekarang, seperti Pengabdi Setan, Annabele, The Conjuring. Bukan lagi film remaja dan percintaan, seperti Dilan," imbuh Prof. Bagong.
Menurutnya, keberanian menghadapi hal-hal yang dianggap menyeramkan menjadi bagian dari identitas sosial anak muda. Mereka yang berani dianggap memiliki nilai lebih dalam lingkungan pergaulan.
Kondisi tersebut membuat sebagian remaja tertarik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan unsur mistis. Mereka pun terdorong membuat konten pocong, yang belakangan menjadi buah bibir di masyarakat.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!