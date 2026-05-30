Viral 3 Foto Pocong Teror Warga Depok, Cek Mana yang Asli dan Palsu: Ternyata Bawa Celurit, Ini Kronologinya Lengkapnya

JawaPos.com - Warga Tapos, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini digegerkan oleh isu "teror pocong" yang viral di media sosial. Nabila, seorang warga Jalan Al Ikhlas, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, mengaku melihat dan menjadi korban aksi teror pocong bersenjata tajam tersebut. Di lokasi ini, terdapat tiga foto pocong yang viral di media sosial. Foto pertama, ialah foto pocong yang tengah jalan di jalan. Kedua, ialah foto pocong duduk di teras rumah warga. Dan terakhir foto warga yang tengah menangkap pocong. Dari ketiganya, mana yang asli dan yang palsu alias hoaks?

Kronologi Teror Pocong: Jendela Diketok Tengah Malam

Banyak yang menduga kabar teror pocong di Depok tersebut hanyalah rekayasa atau hoaks demi konten semata.

Namun, fakta mengejutkan diungkapkan oleh Nabila, seorang warga Jalan Al Ikhlas, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos. Ia menegaskan bahwa aksi teror tersebut benar-benar nyata, bukan fiktif.

Sosok yang terekam kamera warga tersebut bukanlah makhluk halus, melainkan manusia yang sengaja memakai kostum pocong. Ngeri-nya lagi, pelaku diduga kuat merupakan bagian dari komplotan bersenjata tajam.

Aksi teror pocong di Jatijajar Depok ini terjadi berturut-turut selama dua malam. Menurut Nurjan, orang tua Nabila, kejadian pertama berlangsung pada Jumat (22/5) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

Saat situasi lingkungan sudah sepi, Nabila yang belum tidur tiba-tiba dikejutkan oleh suara ketukan misterius dari luar rumah.

"Jadi waktu itu kronologinya, waktu malam Jumat anak saya memang kebetulan belum tidur, Nabila itu belum tidur, dia (pocong) ketok-ketok ini, jendela. Jendela ini diketok-ketok tiga kali kan," ujarnya saat ditemui JawaPos.com.

Karena sudah mendengar selentingan kabar mengenai teror pocong di wilayahnya, Nabila memilih waspada dan mengintip dari ventilasi rumah alih-alih langsung membuka pintu.