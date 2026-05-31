Libur Iduladha 2026: 430 Ribu Kendaraan Padati Tol Nusantara, Jalur Solo-Jogja Paling Diserbu!

JawaPos.com - Ratusan ribu kendaraan tercatat memadati sejumlah jalan tol di luar Pulau Jawa dan jalur fungsional baru selama libur panjang Iduladha 1447 Hijriah. PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat lonjakan volume lalu lintas yang signifikan, terutama pada akses menuju kawasan destinasi wisata utama.

Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani, mengungkapkan bahwa hingga H+3 Iduladha 1447H, total ada 431.493 kendaraan yang melintas di tiga ruas tol regional Nusantara. Pergerakan kendaraan ini terpantau sejak Selasa hingga Sabtu, 26–30 Mei 2026.

"Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 8,35% jika dibandingkan dengan volume lalin pada periode normal sebanyak 398.257 kendaraan," ujar Tyas Pramoda Wardhani dalam keterangannya.

Tol Solo-Yogyakarta Jadi Favorit, Lonjakan Penumpang Capai 24 Persen

Dari tiga ruas tol regional yang dipantau, Segmen Kartasura-Prambanan pada Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo menjadi jalur yang paling diburu pengendara. Jalur fungsional ini mencatat lonjakan arus lalu lintas paling tinggi dibandingkan ruas lainnya.

Tercatat ada 83.314 kendaraan yang melintas di jalur tersebut, atau melonjak hingga 24,81% dari kondisi normal yang biasanya hanya 66.754 kendaraan. Wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburan di Yogyakarta disinyalir menjadi pemicu utama kepadatan ini.

Secara rinci, sebanyak 47.412 kendaraan terdata menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 37,97% dibanding total volume lalin normal yaitu 34.364 kendaraan. Sementara itu, sebanyak 36.323 kendaraan tercatat meninggalkan Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 13,65% dibanding total volume lalin normal yaitu 31.961 kendaraan.

Arus Lalu Lintas di Tol Bali dan Kalimantan Ikut Meroket

Selain di Jawa Tengah dan Yogyakarta, peningkatan arus kendaraan juga terjadi di dua wilayah penunjang wisata dan ekonomi nasional lainnya, yakni Bali dan Kalimantan Timur.

Pada Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di Bali, volume lalu lintas tercatat menjadi yang paling padat secara kuantitas. Sebanyak 293.136 kendaraan melintas atau meningkat 4,52% dari volume lalin normal yakni 280.464 kendaraan.

Sementara itu, pergerakan masyarakat di Kalimantan Timur melalui Ruas Tol Balikpapan-Samarinda juga menunjukkan tren positif. Pada ruas tol pertama di Pulau Kalimantan ini, tercatat volume lalin sebesar 55.043 kendaraan atau meningkat 7,84% dari volume lalin normal yakni 51.039 kendaraan.