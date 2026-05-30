Tanpa Antre ke Samsat, Ini Cara Bayar Pajak Kendaraan Online di Jakarta Agar Dapat Pemutihan Denda

ILUSTRASI: Sejumlah warga menunggu antrean untuk pendaftaran cek fisik kendaraan dalam program pemutihan pajak kendaraan di Samsat. (Sofyansyah/Radar Bogor)
JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Jakarta! Menyambut HUT Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghapus denda pajak kendaraan. Menariknya, Anda tidak perlu lagi mengantre di kantor Samsat untuk menikmati fasilitas ini.
Melalui kebijakan terbaru, cara bayar pajak kendaraan online di Jakarta kini menjadi solusi praktis untuk mendapatkan pemutihan denda otomatis. Semua proses penghapusan denda dilakukan langsung oleh sistem tanpa Anda harus mengajukan permohonan secara manual.
Berikut informasi lengkap mengenai jadwal, syarat, dan mekanisme pemutihan pajak kendaraan di Jakarta yang wajib Anda ketahui.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Lewat aturan baru ini, Anda bisa langsung melunasi tunggakan pajak secara online melalui aplikasi resmi seperti Signal (Samsat Digital Nasional) atau platform e-channel lainnya. Begitu Anda melakukan pembayaran pokok pajak, sistem Pajak Daerah akan langsung memotong dan menghapus denda keterlambatan Anda menjadi nol rupiah.
Mekanisme pembebasan secara jabatan ini memastikan wajib pajak tidak perlu lagi:
- Membuat surat permohonan tertulis.
- Datang langsung ke kantor Samsat hanya untuk mengurus penghapusan denda.
- Menjalani proses birokrasi dan administrasi tambahan yang menyita waktu.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat