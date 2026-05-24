Geger Temuan Mayat Wanita Berpenutup Mata di Bogor, Pelaku Ditangkap di Tol Cisumdawu!

JawaPos.com - Kasus penemuan mayat wanita di pinggir Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, akhirnya mulai menemui titik terang. Tak butuh waktu lama, polisi menciduk pelaku yang mencoba kabur dari kejaran petugas.

Pembunuhan sadis yang menimpa wanita asal Kemang, Kabupaten Bogor ini sempat menggegerkan warga di kawasan Simpang Yasmin, Sabtu (23/5) dini hari. Pelaku pun ditangkap di Tol Cisumdawu.

Polresta Bogor Kota langsung memburu pelaku sesaat setelah menerima laporan penemuan jasad korban pada Sabtu dini hari pukul 01.15 WIB. Tim Satreskrim Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk melacak keberadaan pelaku yang berusaha melarikan diri keluar kota.

Pengejaran intensif tersebut membuahkan hasil manis pada pagi harinya. Pelaku berhasil dicegat petugas saat melintasi jalur bebas hambatan di wilayah Jawa Barat.

"Alhamdulillah, pada pukul 07.00 pagi tadi, pelaku sudah berhasil kita tangkap di Tol Cisumdawu," ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Minggu (24/5).

Saat ini, pelaku sudah digelandang ke markas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih melakukan interogasi mendalam guna menguak motif keji di balik aksi pembunuhan ini.

Kondisi Mengenaskan Korban Saat Ditemukan

Sebelumnya, warga di sekitar Simpang Yasmin arah BCC dihebohkan dengan sesosok wanita yang tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan sekitar pukul 01.00 WIB. Informasi dari saksi mata menyebutkan bahwa korban diduga sengaja diturunkan dari sebuah mobil misterius.

Kondisi korban saat pertama kali ditemukan sangat memprihatinkan dan penuh tanda-tanda kekerasan fisik. Matanya dalam keadaan tertutup selembar kain, serta terdapat luka fatal di area lehernya.

Kapolsek Tanah Sareal, Kompol Doddy Rosjadi, membenarkan laporan tersebut. Petugas yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena tidak ditemukan satu pun kartu pengenal atau barang bawaan di dekat jasadnya.