Ryandi Zahdomo
Kamis, 30 April 2026 | 23.22 WIB

Polisi Ringkus Pelaku Pembakaran Sopir Angkot di Tanah Abang, Sembunyi di Kos-kosan Usai Beraksi Sadis

Ilustrasi polisi memborgol tersangka pembakar sopir angkot di Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Istimewa)

 JawaPos.com - Pelarian M. Arianto alias Pitak, 36, terduga pelaku pembakaran sadis terhadap seorang sopir angkot dan armadanya di Tanah Abang, akhirnya berakhir di tangkap. Tim gabungan Opsnal Reskrim dan Narkoba Polsek Metro Tanah Abang meringkus pelaku di sebuah rumah kos di kawasan Tomang Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (28/4) dini hari pukul 01.40 WIB.

Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku kini telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Pelaku di amankan ke polsek metro tanah abang," ujar AKBP Dhimas, Kamis (30/4).

Diketahui, peristiwa mengerikan ini terjadi pada Sabtu (25/4) pagi di Jalan KH. Mas Mansyur, tepat di depan Gedung Kesenian Jakarta, Kebon Melati. Korbannya adalah Suyadi ,52, rekan sesama sopir angkot.

Aksi nekat ini diduga dipicu masalah sepele. Pelaku merasa sakit hati setelah terlibat cekcok mulut terkait antrean penumpang di kawasan tersebut. Tak terima ditegur karena memotong antrean, pelaku nekat melakukan aksi balas dendam yang ekstrem.

Detik-detik Kejadian: Siram Bensin dan Sulut Api

Berdasarkan kronologi kejadian, pelaku sempat meninggalkan lokasi namun kembali lagi dengan membawa bahan bakar. Tanpa basa-basi, pelaku mendekati mobil korban, menyiramkan bensin ke arah Suyadi yang masih berada di dalam mobil, lalu menyulutnya dengan korek api.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar serius di bagian punggung, bokong, dan tangan kiri. Tidak hanya itu, satu unit mobil Suzuki Carry bernomor polisi B 1255 XA hangus dilalap api.

Saat ini, pelaku M. Arianto alias Pitak masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Metro Tanah Abang. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berat terkait pembakaran sengaja.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Viral Palak Pengendara di Kebon Kacang, Dua Preman Tanah Abang Langsung Diciduk Polisi - Image
Jabodetabek

Viral Palak Pengendara di Kebon Kacang, Dua Preman Tanah Abang Langsung Diciduk Polisi

Minggu, 29 Maret 2026 | 16.41 WIB

Kronologi Sopir Angkot Dibakar Hidup-Hidup di Tanah Abang, Pelaku Buron - Image
Jabodetabek

Kronologi Sopir Angkot Dibakar Hidup-Hidup di Tanah Abang, Pelaku Buron

Senin, 27 April 2026 | 20.41 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

