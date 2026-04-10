Ryandi Zahdomo
11 April 2026, 04.20 WIB

Preman Tanah Abang yang Pecahkan Mangkok Pedagang Bakso Dibekuk Polisi, Positif Gunakan Sabu

ILUSTRASI. Puluhan pedagang di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar demo pada Senin (6/10/2025) memprotes harga sewa kios yang dinilai mahal. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Aksi premanisme di kawasan Tanah Abang kembali bikin resah. Sebuah video viral menunjukkan aksi pemalakan brutal terhadap pedagang bakso dan kopi di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Fachrudin, Kampung Bali. Tak butuh waktu lama, polisi langsung turun tangan meringkus para pelaku.

Peristiwa ini bermula di warung kopi Berkah pada Kamis (9/4) malam. Para pelaku tidak hanya meminta uang secara paksa, tetapi juga melakukan perusakan barang dagangan untuk menakut-nakuti korban.

Polisi bergegas mengamankan tiga pria berinisial TDT, 26, DA, 36, dan OP, 36. Ketiganya merupakan warga setempat yang kerap mangkal di lokasi tersebut. Modus yang mereka gunakan adalah meminta "uang jatah" dengan intimidasi fisik.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung menuturkan, para pelaku mematok tarif tertentu kepada pedagang kecil yang sedang mencari nafkah.

"Pelaku meminta uang jatah keamanan sebesar Rp300 ribu kepada korban sambil mengancam akan menusuk apabila tidak diberikan. Ini jelas tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat," ujar Reynold, Jumat (10/4).

Reynold menegaskan komitmennya untuk membersihkan wilayah Jakarta Pusat, khususnya Tanah Abang, dari aksi preman jalanan yang merugikan pedagang dan warga.

"Kami pastikan setiap bentuk premanisme akan ditindak tegas. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan tindakan serupa," tegas Kapolres.

Viral Pecahkan Mangkok Bakso

Aksi premanisme pelaku terekam jelas dalam video yang beredar luas di media sosial. Salah satu pelaku terlihat mengamuk dan memecahkan mangkok milik pedagang bakso karena permintaannya tidak dituruti.

