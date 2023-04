Solusi Sementara Akses Pejalan Kaki di Simpang Santa, Ada Pelican Crossing

JawaPos.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku sudah bertemu dengan komunitas Bike To Work dan beberapa komunitas sepeda dan pejalan kaki lainnya. Hal itu berkenaan dengan dihilangkannya akses trotoar dan jalur sepeda akibat rekayasa lalu lintas di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan.

Atas pertemuan tersebut, ia mengaku sudah disepakati bahwa tadi malam pihaknya langsung memberikan fasilitas sementara untuk pejalan kaki di Simpang Santa. "Kemudian sudah kita lengkapi dengan pelican crossing," ujar Syafrin kepada wartawan, Senin (17/4).

Dengan begitu, lanjutnya, dari Jalan Suryo ketika menyebrang akan ada pelican crossing. "Tentu ini menjadi salah satu upaya kita untuk membuat fasilitas Penyeberangan simpang ini akomodasi dengan baik," terangnya.

Hal itu sejalan dengan yang disampaikan akun Instagram resmi Bike To Work yang memperlihatkan video upaya dari Dinas Bina Marga dengan Dishub DKI Jakarta mengadakan kembali akses pelican crossing dan akses menyebrang bagi pejalan kaki.

"Serta mengaktifkan kembali lampu lalu lintas di Simpang Santa. Sambil menanti solusi permanen pasca-Lebaran nanti," tulis akun Instagram @b2w_Indonesia.

Sebelumnya, uji coba rekayasa lalu lintas dengan melakukan penutupan Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan yang berakibat pada penutupan trotoar di persimpangan Santa disesalkan banyak pihak. Pasalnya, hal itu dianggap membuat pengentasan macet kembali ke titik semula, yaitu dengan memberi keistimewaan untuk para pengguna transportasi pribadi alih-alih kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda.

Menanggapi hal itu, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo bertemu dengan beberapa komunitas yang menyuarakan hal itu seperti Koalisi Pejalan Kaki, Bike to Work, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Road Safety Asociation, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), kemarin.