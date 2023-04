Kain Hitam Selimuti Ikon Gitar Hard Rock Cafe Jakarta

JawaPos.com - Riwayat Hard Rock Cafe Jakarta yang terletak di SCBD Sudirman Jakarta Selatan tamat atau resmi ditutup terhitung sejak 31 Maret 2023 lalu. Tempat musisi berkumpul merilis lagu, album, atau mengadakan showcase itu akhirnya ditutup setelah 10 tahun seiring dengan berakhirnya masa sewa.

Meski sudah beberapa hari lalu ditutup, ikon gitar raksasa di lokasi Hard Rock Cafe masih berdiri disangga kuat oleh besi yang masih tertancap kokoh. Namun ikon gitar raksasa itu kini sudah diselimuti kain hitam menandai momen penutupannya.

Tidak seperti biasanya, tak ada lagi pancaran sinar di Hard Rock Cafe. Ruangan dalam gedung itu tampak gelap. Namun, lampu pada bagian depan masih tetap menyala.

Tangga undakan menuju Hard Rock Cafe juga sudah ditutup aksesnya dengan menggunakan sejumlah tanaman dalam pot. Dengan demikian, tidak ada lagi orang nongkrong di depan Hard Rock Cafe Jakarta sebagaimana biasanya saat masih beroperasi.

Sekalipun riwayat Hard Rock Cafe di SCBD kini sudah tamat, bukan berarti kafe legendaris itu akan benar-benar menutup lembaran sejarahnya di Jakarta. Hard Rock Cafe akan tetap ada, namun bakal berpindah tempat setelah harga sewa di sana terlampau tinggi.

Pengamat musik Stanley Tulung menyatakan, Hard Rock Cafe akan tetap ada namun untuk saat ini masih mencari lokasi lain untuk kembali beroperasi. "Hard Rock akan buka lagi tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Sekarang lagi cari lokasi. Bisa jadi tahun depan," katanya kepada JawaPos.com Rabu (5/4).

Dia mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari sumber internal yang cukup dekat dengannya. Ya, Stanley dulu memang pernah bekerja di Hard Rock Cafe Jakarta.

"Saya ngobrol sama GM-nya. Istilahnya, saya orang dalam karena pernah kerja di Hard Rock Cafe waktu di Plaza Indonesia dengan jabatan sebagai Floor Manager," tuturnya.

Akun Instagram resmi Hard Rock Cafe Jakarta juga mengisyaratkan akan kembali beroperasi pada masa yang akan datang. Menyampaikan perpisahan dengan mengunggah ikon gitar Hard Rock Cafe Jakarta yang tidak lagi menyala beberapa hari lalu, unggahannya menyimpan harapan.

"Lights off. See you again Jakarta," tulis admin Hard Rock Cafe Jakarta.