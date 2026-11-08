Jadwal Waktu Shalat Wilayah Subang dan Sekitarnya Besok Senin, 9 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Subang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 9/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:

Imsak: 03.53 WIB

Subuh: 04.03 WIB

Terbit: 05.18 WIB

Duha: 05.46 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.54 WIB

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.59 WIB