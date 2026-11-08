Jadwal Waktu Shalat Wilayah Cianjur dan Sekitarnya Besok Senin, 9 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cianjur dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 9/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:

Imsak: 03.55 WIB

Subuh: 04.05 WIB

Terbit: 05.20 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.39 WIB

Asar: 14.56 WIB

Magrib: 17.50 WIB

Isya: 19.02 WIB