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Penulis: Lania Monica
Jumat, 6 November 2026 | 02.25 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Banjar dan Sekitarnya Besok Jumat, 6 November 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan waktu shalat, masyarakat dapat mengatur kegiatan sejak pagi hingga malam tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 6/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

  • Imsak: 03.49 WIB

  • Subuh: 03.59 WIB

  • Terbit: 05.14 WIB

  • Duha: 05.42 WIB

  • Zuhur: 11.33 WIB

  • Asar: 14.49 WIB

  • Magrib: 17.44 WIB

  • Isya: 18.56 WIB

    • Jadwal tersebut dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Banjar dalam mengatur rutinitas harian. Dengan mengetahui waktu shalat, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah tepat waktu sekaligus menjalankan aktivitas lainnya dengan lebih teratur.

    Editor: Hanny Suwindari
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