Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 5 November 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan waktu shalat, masyarakat dapat mengatur kegiatan sejak pagi hingga malam tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 05/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

Imsak: 03.49 WIB

Subuh: 03.59 WIB

Terbit: 05.14 WIB

Duha: 05.42 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.49 WIB

Magrib: 17.44 WIB

Isya: 18.56 WIB