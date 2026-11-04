Jadwal Waktu Shalat Wilayah Bandung dan Sekitarnya Besok Kamis, 5 November 2026

JawaPos.com - Memasuki hari Selasa di awal November 2026, umat Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak dini hari hingga malam dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 5/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

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Imsak: 03.54 WIB

Subuh: 04.04 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 14.52 WIB

Magrib: 17.52 WIB

Isya: 18.59 WIB