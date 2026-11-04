Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 4 November 2026 Untuk Wilayah Ciamis dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki hari Selasa di awal November 2026, umat Islam di wilayah Ciamis dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu. \

Mengetahui waktu shalat sejak dini hari hingga malam dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 4/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:

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Imsak: 03.51 WIB

Subuh: 04.01 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.49 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.56 WIB