Jadwal Waktu Shalat Wilayah Ciamis dan Sekitarnya Besok Jumat, 6 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Ciamis dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi hingga malam menjadi hal penting agar berbagai aktivitas sehari-hari tetap berjalan seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 6/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:

Imsak: 03.50 WIB

Subuh: 04.00 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.43 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.49 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.57 WIB