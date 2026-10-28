Jadwal Waktu Shalat Wilayah Ciamis dan Sekitarnya Besok Kamis, 29 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu hal penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah berbagai aktivitas, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur kegiatan sehari-hari agar tetap memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 29/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:

Imsak: 03.53 WIB

Subuh: 04.03 WIB

Terbit: 05.17 WIB

Duha: 05.45 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.46 WIB

Magrib: 17.44 WIB

Isya: 18.55 WIB