Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 9 September 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Memasuki pekan kedua September, umat Islam di wilayah Bandung dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Rabu, 9 September 2026:
Imsak: 04:22 WIB
Subuh: 04:32 WIB
Terbit: 05:40 WIB
Duha: 06:12 WIB
Zuhur: 11:51 WIB
Asar: 15:08 WIB
Magrib: 17:55 WIB
Isya': 19:00 WIB
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