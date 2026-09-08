Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Selasa, 8 September 2026 | 20.15 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Rabu, 9 September 2026

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik) - Image

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik)

JawaPos.com - Memasuki pekan kedua September, umat Islam di wilayah Indramayu dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Rabu, 9 September 2026:

Imsak: 04:19 WIB

Subuh: 04:29 WIB

Terbit: 05:41 WIB

Duha: 06:08 WIB

Zuhur: 11:48 WIB

Asar: 15:04 WIB

Magrib: 17:49 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Selasa, 8 September 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Selasa, 8 September 2026

Senin, 7 September 2026 | 21.15 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Senin, 7 September 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Senin, 7 September 2026

Senin, 7 September 2026 | 02.20 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Minggu, 6 September 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Minggu, 6 September 2026

Minggu, 6 September 2026 | 05.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore