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Senin, 7 September 2026 | 03.47 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Barat Besok Senin, 7 September 2026

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./ (Freepik) - Image

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./ (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Bandung Barat dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat pada Senin, 7 September 2026:

Imsak: 04:25 WIB

Subuh: 04:35 WIB

Terbit: 05:43 WIB

Duha: 06:14 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:10 WIB

Magrib: 17:56 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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