Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 4 September 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Banjar dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar pada Jumat, 4 September 2026:

Imsak: 04:21 WIB

Subuh: 04:31 WIB

Terbit: 05:43 WIB

Duha: 06:10 WIB

Zuhur: 11:49 WIB

Asar: 15:07 WIB