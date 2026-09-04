Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 4 September 2026 Untuk Wilayah Ciamis dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Ciamis dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis pada Jumat, 4 September 2026:
Imsak: 04:21 WIB
Subuh: 04:31 WIB
Terbit: 05:44 WIB
Duha: 06:11 WIB
Zuhur: 11:50 WIB
Asar: 15:07 WIB
Magrib: 17:49 WIB
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