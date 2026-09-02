Larangan Keluar Rumah Saat Magrib, Benarkah Hanya Mitos? Ini Penjelasan Hadist dan Ilmiahnya

Ilustrasi suasana menjelang Magrib saat anak-anak mulai diarahkan pulang ke rumah / magnific
JawaPos.com – Larangan anak-anak keluar rumah ketika matahari mulai terbenam atau memasuki waktu Magrib sudah sangat akrab di tengah masyarakat Indonesia.
Di banyak keluarga, orang tua biasanya segera meminta anak-anak masuk rumah ketika azan Magrib mulai terdengar.
Nasihat seperti “jangan keluar saat Magrib, nanti diganggu setan” bahkan sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Bagi sebagian orang, larangan tersebut mungkin dianggap sebagai mitos lama yang sengaja dibuat orang tua untuk menakut-nakuti anak agar segera pulang.
Apalagi, masyarakat Indonesia memang memiliki banyak kepercayaan turun-temurun yang tidak selalu dapat dibuktikan secara ilmiah.
Namun, dalam perspektif Islam, anjuran untuk menahan anak-anak agar tidak keluar rumah ketika matahari terbenam ternyata memiliki dasar hadis.
Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap waktu tersebut dan menganjurkan agar anak-anak serta hewan ternak tidak dibiarkan berkeliaran ketika malam mulai datang.
Lantas, apa sebenarnya alasan di balik anjuran tersebut? Dilansir dari akun YouTube Firdaus Boang, Rabu (2/9), berikut penjelasannya.
Sebelum membahas larangan keluar rumah saat Magrib, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana mitos berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Mitos pada dasarnya merupakan cerita atau kepercayaan yang berkembang dari generasi ke generasi.
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Jawa Pos
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