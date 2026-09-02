Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Elista Ita Yustika
Rabu, 2 September 2026 | 22.44 WIB

Larangan Keluar Rumah Saat Magrib, Benarkah Hanya Mitos? Ini Penjelasan Hadist dan Ilmiahnya

Ilustrasi suasana menjelang Magrib saat anak-anak mulai diarahkan pulang ke rumah / magnific - Image

Ilustrasi suasana menjelang Magrib saat anak-anak mulai diarahkan pulang ke rumah / magnific

JawaPos.com – Larangan anak-anak keluar rumah ketika matahari mulai terbenam atau memasuki waktu Magrib sudah sangat akrab di tengah masyarakat Indonesia. 

Di banyak keluarga, orang tua biasanya segera meminta anak-anak masuk rumah ketika azan Magrib mulai terdengar.

Nasihat seperti “jangan keluar saat Magrib, nanti diganggu setan” bahkan sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bagi sebagian orang, larangan tersebut mungkin dianggap sebagai mitos lama yang sengaja dibuat orang tua untuk menakut-nakuti anak agar segera pulang. 

Apalagi, masyarakat Indonesia memang memiliki banyak kepercayaan turun-temurun yang tidak selalu dapat dibuktikan secara ilmiah.

Namun, dalam perspektif Islam, anjuran untuk menahan anak-anak agar tidak keluar rumah ketika matahari terbenam ternyata memiliki dasar hadis. 

Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap waktu tersebut dan menganjurkan agar anak-anak serta hewan ternak tidak dibiarkan berkeliaran ketika malam mulai datang.

Lantas, apa sebenarnya alasan di balik anjuran tersebut? Dilansir dari akun YouTube Firdaus Boang, Rabu (2/9), berikut penjelasannya.

Mitos Sudah Lama Menjadi Bagian dari Kehidupan Masyarakat

Sebelum membahas larangan keluar rumah saat Magrib, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana mitos berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Mitos pada dasarnya merupakan cerita atau kepercayaan yang berkembang dari generasi ke generasi. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Simak, Jadwal Waktu Magrib untuk Wilayah Kota Bogor dan Sekitarnya Hari Ini Sabtu, 7 Maret 2026 - Image
Hijrah Ramadan

Simak, Jadwal Waktu Magrib untuk Wilayah Kota Bogor dan Sekitarnya Hari Ini Sabtu, 7 Maret 2026

Sabtu, 7 Maret 2026 | 22.27 WIB

Simak, Jadwal Waktu Magrib untuk Wilayah Kota Surabaya dan Sekitarnya Hari Ini Sabtu, 7 Maret 2026 - Image
Hijrah Ramadan

Simak, Jadwal Waktu Magrib untuk Wilayah Kota Surabaya dan Sekitarnya Hari Ini Sabtu, 7 Maret 2026

Sabtu, 7 Maret 2026 | 22.25 WIB

Momen Berbuka Makin Berkesan di Kota Gresik, Simak Jadwal Magrib 3 Maret 2026 - Image
Hijrah Ramadan

Momen Berbuka Makin Berkesan di Kota Gresik, Simak Jadwal Magrib 3 Maret 2026

Selasa, 3 Maret 2026 | 23.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore