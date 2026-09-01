Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Rabu, 2 September 2026

JawaPos.com - Memasuki hari kedua bulan September, umat Islam di wilayah Tasikmalaya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya pada Rabu, 2 September 2026:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:45 WIB

Duha: 06:12 WIB

Zuhur: 11:51 WIB

Asar: 15:09 WIB