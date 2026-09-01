Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 1 September 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Sumedang dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan berbagai aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang pada Selasa, 1 September 2026:

Imsak: 04:24 WIB

Subuh: 04:34 WIB

Terbit: 05:46 WIB

Duha: 06:13 WIB

Zuhur: 11:52 WIB

Asar: 15:10 WIB