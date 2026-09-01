Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 1 September 2026 Untuk Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Bandung Barat dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Informasi waktu shalat juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, hingga bepergian.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat pada Selasa, 1 September 2026:

Imsak: 04:25 WIB

Subuh: 04:35 WIB

Terbit: 05:44 WIB

Duha: 06:15 WIB

Zuhur: 11:54 WIB

Asar: 15:11 WIB