Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Minggu, 30 Agustus 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.
Selain menjadi panduan beribadah, jadwal shalat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menunaikan kewajiban tepat waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Minggu, 30 Agustus 2026:
Imsak: 04:23 WIB
Subuh: 04:33 WIB
Terbit: 05:41 WIB
Duha: 06:13 WIB
Zuhur: 11:51 WIB
Asar: 15:09 WIB
Magrib: 17:53 WIB
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