Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Purwakarta Besok Jumat, 28 Agustus 2026

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta pada Jumat, 28 Agustus 2026 :

Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Purwakarta dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, bepergian, maupun kegiatan lainnya dapat disesuaikan agar ibadah tetap terlaksana tepat waktu.