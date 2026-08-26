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Lania Monica
Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.50 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Purwakarta Besok Kamis, 27 Agustus 2026

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:50 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:15 WIB

Magrib: 17:54 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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