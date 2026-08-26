Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Kamis, 27 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Selain menjadi panduan waktu beribadah, informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas harian agar tetap dapat menunaikan kewajiban tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Kamis, 27 Agustus 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:46 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:14 WIB