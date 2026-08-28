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Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.03 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 28 Agustus 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid. (pexels) - Image

Ilustrasi masjid. (pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Selain menjadi panduan waktu beribadah, jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas harian agar tetap dapat menunaikan kewajiban tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar pada Jumat, 28 Agustus 2026:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:46 WIB

Duha: 06:13 WIB

Zuhur: 11:51 WIB

Asar: 15:10 WIB

Magrib: 17:49 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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