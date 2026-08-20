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Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.20 WIB

Simak, Jadwal Untuk Waktu Shalat Bagi Wilayah Sumedang Besok Jumat, 21 Agustus 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas harian tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang pada Jumat, 21 Agustus 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:51 WIB

Duha: 06:19 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:15 WIB

Magrib: 17:52 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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