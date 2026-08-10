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Lania Monica
Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.10 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Barat Besok Selasa, 11 Agustus 2026

Ilustrasi masjid (Freepik) - Image

Ilustrasi masjid (Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.

Dengan mengetahui jadwal shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas sehari-hari sekaligus tetap menjalankan kewajiban ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat pada Selasa, 11 Agustus 2026:

Imsak: 04:32 WIB

Subuh: 04:42 WIB

Terbit: 05:53 WIB

Duha: 06:25 WIB

Zuhur: 11:59 WIB

Asar: 15:20 WIB

Magrib: 17:59 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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