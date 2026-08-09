Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Barat Besok Senin, 10 Agustus 2026

Ilustrasi masjid (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.
Dengan mengetahui jadwal shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur berbagai aktivitas sehari-hari sekaligus tetap menjalankan kewajiban ibadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat pada Senin, 10 Agustus 2026:
Imsak: 04:32 WIB
Subuh: 04:42 WIB
Terbit: 05:53 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:59 WIB
Asar: 15:20 WIB
Magrib: 17:59 WIB
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