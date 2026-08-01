Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 11.10 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 1 Agustus 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Sabtu, 1 Agustus 2026:

Imsak: 04:32 WIB

Subuh: 04:42 WIB

Terbit: 05:57 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:59 WIB

Asar: 15:20 WIB

Magrib: 17:53 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Sabtu, 1 Agustus 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Sabtu, 1 Agustus 2026

Jumat, 31 Juli 2026 | 20.50 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 31 Juli 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 31 Juli 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya

Jumat, 31 Juli 2026 | 10.50 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Jumat, 31 Juli 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Jumat, 31 Juli 2026

Kamis, 30 Juli 2026 | 21.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore