Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Jumat, 31 Juli 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.

Selain membantu menjaga kedisiplinan, jadwal shalat juga menjadi pedoman dalam mengatur aktivitas sehari-hari sehingga kewajiban kepada Allah SWT tetap dapat ditunaikan dengan baik.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Jumat, 31 Juli 2026:

Imsak: 04:33 WIB

Subuh: 04:43 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:27 WIB

Zuhur: 12:00 WIB

Asar: 15:21 WIB