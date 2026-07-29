Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 29 Juli 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal yang penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, setiap Muslim dapat mengatur aktivitas harian tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon pada Rabu, 29 Juli 2026:

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Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:24 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:17 WIB