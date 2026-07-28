Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Rabu, 29 Juli 2026

Ilustrasi masjid (pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal yang penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, setiap Muslim dapat mengatur aktivitas harian tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Rabu, 29 Juli 2026:
Imsak: 04:32 WIB
Subuh: 04:42 WIB
Terbit: 05:58 WIB
Duha: 06:26 WIB
Zuhur: 11:59 WIB
Asar: 15:20 WIB
Magrib: 17:53 WIB
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