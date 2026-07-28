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Selasa, 28 Juli 2026 | 18.26 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 28 Juli 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal yang penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, setiap Muslim dapat mengatur aktivitas harian tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang pada Selasa, 28 Juli 2026:

Imsak: 04:32 WIB

Subuh: 04:42 WIB

Terbit: 05:58 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:58 WIB

Asar: 15:19 WIB

Magrib: 17:52 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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